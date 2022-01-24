Экономика Курс доллара на межбанке за день вырос почти на 40 копеек

2022-01-24 21:00

 

Курс доллара на межбанке в продаже 24 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 37 копеек до 28,60 гривен за доллар, курс в покупке до 28,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 32,31 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5800 - 28,6000 грн/доллар, евро 32,2925 - 32,3122 грн/евро, российский рубль 0,3608 - 0,3612 грн/рубль.

Напомним, 21 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2150 - 28,2350 грн/доллар, евро 32,0212 - 32,0439 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения. Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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