Украина Украинцев ждут снегопады и плюсовая температура: прогноз до конца месяца

2022-01-25 17:00

Снегопады в Украине уже приводят к транспортным коллапсам, а синоптики прогнозируют снежную погоду до конца недели.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Она уточнила, что снегопады связаны с перемещением атмосферных фронтов по Украине, они будут носить периодический характер и продлятся до конца недели. Вместе с тем, ожидается повышение температуры, при котором снег будет мокрым, с налипаниями.

В частности подобная погода прогнозируется на западе Украины 26 января. Температура воздуха в регионе установится на уровне -3 +3 градусов.

В то же время на остальной территории страны ожидается снег и гололедица.

"На Востоке ожидается холодная погода, ночью -6-11 градусов, днем -3-7 градусов, осадки будут иметь меньше шансов. На Севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, ночью -4-9 градусов, днем -2-4 градуса", - прогнозирует Диденко.

Кроме того, интенсивные снегопады в ближайшую ночь ожидаются в Киеве. Днем 26 января они ослабнут. Ночью столбики термометров в столице покажут до -7 градусов, днем около -2 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся", - пишет синоптик.