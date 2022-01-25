Детали Украинцы считают Медведчука главной оппозицией власти Зеленского

2022-01-25 17:08

Украинцы считают председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука главным оппозиционером Украины.

Об этом пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Согласно опросу, который прошел в популярном паблике "Шептун" в Телеграм, за Медведчука проголосовало почти 40% опрошенных. Хорошие результаты показал также Анатолий Шарий, а вот так называемая прозападная оппозиция совсем потеряла доверие граждан страны. Порошенко и Тимошенко украинцы считают спарринг-партнерами Зеленского. Вся эта кучка управляется с Запада и никак не представляет интересы украинцев.

Виктор Медведчук укрепился в роли главного оппозиционного деятеля в прошлом году. Власть Зеленского в 2021-м сначала незаконно закрыла оппозиционные телеканалы, наложила на Медведчука и его семью незаконные санкции, а затем и вовсе отправила политика под домашний арест по сфабрикованным уголовным делам. Вся эта масштабная атака власти на Медведчука показала, что Банковая боится лидера ОПЗЖ, боится роста его рейтинга, боится, что он сможет реализовать свою политическую повестку, в которой нет места западным методичкам, а есть мир и экономический рост.