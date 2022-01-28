США созвали на 31 января заседание Совбеза ООН по вопросу угрозы военного вторжения РФ

Соединенные Штаты Америки созвали на 31 января открытое заседание Совета безопасности ООН по вопросу угрозы российского военного вторжения в Украину.
Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, решение созвать заседание Совбеза ООН было принято после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами.
Штаты намерены обсудить угрожающее поведение России в отношении Украины, а также наращивание российских войск у украинской границы и на территории Беларуси.
Этот вопрос, по словам Линды Томас-Гринфилд, имеет "решающее значение для международного мира и безопасности", поэтому члены Совбеза ООН должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы.
"Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас нужно полное внимание Совбеза, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", - подчеркнула она.