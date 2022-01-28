Политика США созвали на 31 января заседание Совбеза ООН по вопросу угрозы военного вторжения РФ

2022-01-28 21:36

Соединенные Штаты Америки созвали на 31 января открытое заседание Совета безопасности ООН по вопросу угрозы российского военного вторжения в Украину.

Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, решение созвать заседание Совбеза ООН было принято после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами. 

Штаты намерены обсудить угрожающее поведение России в отношении Украины, а также наращивание российских войск у украинской границы и на территории Беларуси.

Этот вопрос, по словам Линды Томас-Гринфилд, имеет "решающее значение для международного мира и безопасности", поэтому члены Совбеза ООН должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы.

"Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас нужно полное внимание Совбеза, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", - подчеркнула она.

 

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