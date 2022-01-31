Детали Очередной провал Зеленского: после разговора с украинским президентом Байден услышал от него слова "Как я сделал дедушку, а!"

2022-01-31 19:31

 

Наши источники в Офисе Президента рассказали, что после разговора Зеленского и Байдена 27 января произошел очередной провал.

Зеленский, не успев повесить трубку в традиционной для себя манере сказал, обращаясь к своему окружению: «Как я сделал дедушку, а!». Ермак и Кулеба, которые в тот момент были возле Зеленского взорвали зал аплодисментами. Продолжались они ровно до момента, пока Байден, висящий на другом конце провода не сказал: "Владимир, я не расслышал последнюю фразу". Дальше была немая сцена, после которой побледневший Зеленский, оправдался, мол, "это не вам, господин Байден" и отключился.

Кажется, такие позорные ляпы уже легли в основу политики Офиса Президента Украины. Вопрос только, а чему-то хлопать нужно было? Военной истерии, из-за которой украинский бюджет с начала года трещит по швам, теряя миллиарды долларов? Или полному провалу работы по любому направлению, за которое берутся "кумовья" Зеленского: от мира на Донбассе до "Великого крадівництва".

Третий год зеленого стыда.

Вашингтонский обком

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