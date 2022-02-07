Детали Несмотря на домашний арест: Медведчук назван одним из самых популярных политиков Украины в январе

2022-02-07 21:21

 

Лидер оппозиции Виктор Медведчук – один из самых популярных политиков Украины в январе. Несмотря на домашний арест, политические репрессии, закрытие в декабре еще одного оппозиционного телеканала Медведчук занял в рейтинге Украинского института политики 4-е место. Выше лидера ОПЗЖ только президент Зеленский, устроивший политическое шоу с возвращением в страну Порошенко, а также глава МИД Кулеба, раздавший миллион интервью о возможном вторжении РФ, которого так и не произошло.

В январе Медведчук дал несколько интервью, которые много цитировались в СМИ. В них опытный политик затронул самые важные темы сегодняшнего дня – от экономики до международной политики и отношений Украины и РФ. Кроме того, Медведчука пригласили на переговоры в Госдуму РФ в составе парламентской делегации. Спикер Госдумы Володин одобрил идею лидера ОПЗЖ о необходимости парламентского диалога. А в это время в Украине оппозиционеру продлили домашний арест до марта. Очевидно, что Зеленский отбросил предложение России. В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста.

 

Стоит отметить, что Медведчук вошел в тройку самых популярных украинских политиков по итогам 2021 года. Он показал самый большой прогресс среди первой десятки популярных политиков Украины, добавив 10 позиций. И это уже после закрытия телеканалов, домашнего ареста. Опытный политик смог повернуть неблагоприятную ситуацию себе в пользу. Ранее он неоднократно заявлял, что сдаваться не намерен и обязательно победит в схватке с Зеленским. Судя по ситуации, в которой оказался президент, победу Медведчука мы увидим даже раньше, чем этого стоило ожидать.

Зеленский загоняет себя в угол. Провал предвыборных обещаний, падение экономики, установление диктатуры, коррупция, а теперь еще и угроза войны – это то, чего добился Зеленский за половину срока своего правления.

На этом фоне Медведчук – ключ к спасению Украины. У политика есть действенные механизмы, которые помогут вытянуть страну из кризиса. Медведчук является главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. А "Оппозиционная платформа - За жизнь" – прямой конкурент возглавляемой действующим президентом партии "Слуга народа". Власть всячески преследует Медведчука, чтобы избавиться от конкурента. Но, судя по популярности, которую имеет лидер ОПЗЖ, результат для власти получается противоположным.

Марат Киреев

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Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank 2022-02-07 16:37