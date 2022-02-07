Детали Несмотря на домашний арест: Медведчук назван одним из самых популярных политиков Украины в январе

2022-02-07 21:21

Лидер оппозиции Виктор Медведчук – один из самых популярных политиков Украины в январе. Несмотря на домашний арест, политические репрессии, закрытие в декабре еще одного оппозиционного телеканала Медведчук занял в рейтинге Украинского института политики 4-е место. Выше лидера ОПЗЖ только президент Зеленский, устроивший политическое шоу с возвращением в страну Порошенко, а также глава МИД Кулеба, раздавший миллион интервью о возможном вторжении РФ, которого так и не произошло.

В январе Медведчук дал несколько интервью, которые много цитировались в СМИ. В них опытный политик затронул самые важные темы сегодняшнего дня – от экономики до международной политики и отношений Украины и РФ. Кроме того, Медведчука пригласили на переговоры в Госдуму РФ в составе парламентской делегации. Спикер Госдумы Володин одобрил идею лидера ОПЗЖ о необходимости парламентского диалога. А в это время в Украине оппозиционеру продлили домашний арест до марта. Очевидно, что Зеленский отбросил предложение России. В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста.

Стоит отметить, что Медведчук вошел в тройку самых популярных украинских политиков по итогам 2021 года. Он показал самый большой прогресс среди первой десятки популярных политиков Украины, добавив 10 позиций. И это уже после закрытия телеканалов, домашнего ареста. Опытный политик смог повернуть неблагоприятную ситуацию себе в пользу. Ранее он неоднократно заявлял, что сдаваться не намерен и обязательно победит в схватке с Зеленским. Судя по ситуации, в которой оказался президент, победу Медведчука мы увидим даже раньше, чем этого стоило ожидать.