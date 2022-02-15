Полиция задержала 32-летнего киевлянина, который обстрелял Офис президента из рогатки

Полиция Киева совместно с работниками Управления государственной охраны задержали 32-летнего жителя столицы у здания Офиса Президента на Банковой.
Мужчина стрелял по окнам административного здания металлическими шариками из рогатки. В результате обстрела повреждены стекла двух окон административного здания.
Хулиган доставлен в районное управление полиции для определения мотивов поступка, поэтому на данный момент неизвестно, почему мужчина совершил акт хулиганства. Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят первоочередные следственные мероприятия.
Факт происшествия зафиксирован в Печерском управлении полиции. После проведения проверки действиям 32-летнего киевлянина будет предоставлена правовая квалификация.