Курьезы Полиция задержала 32-летнего киевлянина, который обстрелял Офис президента из рогатки

2022-02-15 11:14

Полиция Киева совместно с работниками Управления государственной охраны задержали 32-летнего жителя столицы у здания Офиса Президента на Банковой.

Мужчина стрелял по окнам административного здания металлическими шариками из рогатки. В результате обстрела повреждены стекла двух окон административного здания.

Хулиган доставлен в районное управление полиции для определения мотивов поступка, поэтому на данный момент неизвестно, почему мужчина совершил акт хулиганства. Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят первоочередные следственные мероприятия.

Факт происшествия зафиксирован в Печерском управлении полиции. После проведения проверки действиям 32-летнего киевлянина будет предоставлена ​​правовая квалификация.

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В России 16-летнего парня приговорили к 5 годам колонии за планирование взрыва в Minecraft 2022-02-11 12:44
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