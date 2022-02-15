Детали Скандал вокруг спора Norden и «Старк Шиппинг» несет риски для Украины, – заявление

2022-02-15 17:07

«Старк Шиппинг» считает, что попытка перевести хозяйственный спор между их компанией и датской Norden в международный скандал нанесет репутационный урон Украине.

В компании «Старк Шиппинг» изложили свою точку зрения в отношении судебного разбирательства с датской судоходной компанией Norden. На прошлой неделе многие сайты разместили однотипную информацию явно заказного характера, суть которой сводилась к мысли, что ведущий датский судовладелец Norden предъявил обвинение в систематическом мошенничестве, а также иск на сумму более 2,5 млн грн крупнейшему украинскому морскому агенту «Старк Шиппинг».

В «Старк Шиппинг» отметили, что хозяйственные споры из-за несовершенства законодательства и недобросовестности участников рынка морских услуг случаются часто. И хозяйственный спор между «Старк Шиппинг» и Norden – скорее обыденность, нежели политическая сенсация.

Тем не менее, конкуренты крупнейшего украинского морского агента попытались представить хозяйственный спор не иначе как международный скандал. Этим они попытались нанести репутационный урон не только компании «Старк Шиппинг», но и всей морской отрасли Украины, выставляя отечественные компании в роли системных мошенников.

Руководство «Старк Шиппинг» внесло ясность в данное разбирательство:

«Решение КС не приведет к выплатам со стороны «Старк Шиппинг», поскольку выплату компании Norden осуществили еще 10 августа 2021 года, на основании решения апелляционного суда. Однако данный факт почему-то не вызвал такой бурной реакции. Более того, выплата нами иска говорит о нашей системности и устойчивости, и отсутствии какого-либо умысла – так как мошенники не платят.

Суд не приходил к заключению, что счета, предоставленные Norden, являются поддельными. Вопрос о том, кто изготовил счета с завышенной стоимостью услуг, суд не рассматривал. Суд просто указал, что, независимо от причины, по которой стоимость буксирных услуг в дисбурсментах превышает стоимость этих же услуг в оригиналах счетов, «Старк Шиппинг» должен вернуть переплату. Наличие или отсутствие вины «Старк Шиппинг» в том, что являлось причиной разницы, для суда значения не имело и не было предметом рассмотрения. А, как мы сообщали ранее в наших пресс-релизах, – все счета для перевыставления судовладельцам мы получали от компании «Укрфлот-Сервис».

При этом, позиция Norden в суде заключается, с одной стороны, в том, что она утверждает о противоправных действиях «Старк Шиппинг», а именно – о предоставлении неправдивых сведений по стоимости буксирных услуг, а с другой – Norden не утверждает о подделке счетов компанией «Старк Шиппинг», оставляя данный вопрос на результаты рассмотрения уголовного производства № 12020000000000679 от 15.07.2020 г. Необходимо учесть, что постановлением от 28.12.2021 уголовное производство №12020000000000679 закрыто по отсутствию состава преступления.

Таким образом, решение апелляционной инстанции никаким образом не подтверждает мошенничество со стороны «Старк Шиппинг». Мы выставили клиенту те счета, которые получили от буксирного оператора, и которые соответствовали согласованному тарифу, и, более того, не вызывали никаких вопросов у судовладельца на протяжении двух лет работы.

Ни один судовладелец не будет оплачивать услуги с завышенной стоимостью, которые определяются путем сравнения со стоимостью услуг других судовых агентов. Кроме того, компания Norden с момента появления частных буксирных компаний могла оплачивать их услуги напрямую, если считала, что условия могут быть лучше, но почему-то не делала этого. Также компания Norden во время каждого судозахода использовала местного судового агента как эксклюзивного представителя с «центральным офисом» (а по факту – регистрацией одноименной компании) на Маршалловых островах для защиты ее интересов, проверки и оплаты всех счетов. Этот представитель на протяжении двух лет не только напрямую общался с Укрфлот-сервисом, проверял все счета, но, являясь, по сути, нашим коллегой прекрасно владел ситуацией по буксирным тарифам и не допустил бы переплаты. Более того, понимая что цена завышена, он мог бы заказать и оплатить буксиры напрямую.

Думаю, морское сообщество может сделать допущение, что с суммой, указанной в счетах, все было в порядке, до момента, когда наши так называемые коллеги, войдя в сговор с представителями Укрфлот-сервиса, преследуя личные мотивы, не решили «перевернуть» агентский рынок и вполне могли принять циничное решение – вовлечь иностранного судовладельца в описанные выше события. По странному стечению обстоятельств, родной брат владельца этой украино-маршалловой агентской компании работает на компанию Norden. Укрфлот-Сервис преднамеренно создал особенности документооборота – сделал нужное заявление, “братья” обеспечили канал связи и нужную подачу информации в Norden, а дальше – дело техники: обеспокоенное сообщество, состоящее из блюстителей морали в отрасли, организовали как уголовное дело, так и информационные атаки. Мы информировали Norden и просили обратить внимание на таковую взаимосвязь людей и событий, но наше обращение осталось без ответа.

Что касается бывшего директора компании г-на Андрея Царенко, то он добровольно вернулся в Украину для участия в следственных действиях и судебном процессе, а суть предъявленных ему обвинений свелась к служебной халатности, по мнению суда, в отсутствии должного контроля за предприятием, а, по нашему мнению, – в выборе недобросовестного контрагента компании «Укрфлот-Сервис», который, злоупотребив доверием во время сотрудничества, готовил почву для нанесения удара. Андрей сложил с себя полномочия директора «Старк Шиппинг» в декабре 2020 года, и с тех пор не имеет отношения к компании и фокусируется на других проектах», – говорится в пресс-релизе компании.

По словам владельца «Старк Шиппинг» Константина Ромашко, ему прекрасно известны заказчики проплаченной дезинформации, которые на протяжении многих лет пытаются нечестно «конкурировать». Константин Ромашко уверен, что их действиям будет дана правильная правовая оценка, ведь втягивание в хозяйственный спор не просто широкой общественности, но дипломатических кругов разных стран ничего хорошего для морской отрасли Украины не даст. Именно по этой причине банальный хозяйственный спор и вся заказная шумиха вокруг него должны стать объектом пристального внимания правоохранительных органов. Руководство «Старк Шиппинг» уверены в своей правоте и готовы предоставить правоохранителям все документы.