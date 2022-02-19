Кузьмин: Судебные процессы против Медведчука - политическое преследование оппозиционного лидера, который выступает за добрососедские отношения с Россией

2022-02-19 15:20

Оригинал в телеграм-канале Рената Кузьмина

Судебные процессы против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — условно судебные и условно юридические, а на самом деле они политические.

Идет зачистка политического поля. И все эти судебные процессы условно только судебные, только условно юридические. На самом деле это политические процессы и это политически мотивированное уголовное преследование лидера оппозиции.

Посмотрите, что происходит на самом деле. Сегодняшнее заседание Апелляционного суда было сорвано, но по какой причине? Но это анекдотическая причина на самом деле. Дело перенесли, потому что — внимание! — прокурор явился в суд без удостоверения о том, что он прокурор, и о том, что он наделен полномочиями представлять прокуратуру в этом процессе. Послушайте, это цирк какой-то! То есть приходит прокурор без документов в суд. Естественно, суд не может состояться при таких обстоятельствах. Это первое. А второе — районный суд, решение которого подлежит проверке на предмет его законности, не представил в Апелляционный суд дело, которое он рассмотрел, для этой самой проверки.

Это и есть политически мотивированное правосудие и политически мотивированное уголовное преследование.

Массовые репрессии направлены только на одну часть оппозиции — ту, которая выступает за добрососедские отношения с Россией.

Ренат Кузьмин