Политика ЕС официально ввел санкции против депутатов Госдумы России, которые голосовали за признание «Л/ДНР»

2022-02-23 19:20

Совет Евросоюза в ответ на признание Россией «независимости» самопровозглашенных «Л/ДНР» объявил о введении пакета санкций: они будут направлены на всех депутатов Госдумы России, проголосовавших 15 февраля за признание «республик».

Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Госдумы России, а также 27 чиновников и организаций, сыгравших определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В этот список входят:

члены правительства, привлеченные к незаконным решениям;

банки и бизнесмены/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции на территории Донецка и Луганска или получающие от них выгоду;

военные, игравшие роль во вторжении и дестабилизационных действиях;

люди, ответственные за распространение дезинформации против Украины.

Что предполагают санкции?

Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, перечисленным людям запрещен въезд или транзит через территорию ЕС.

Решение ЕС также предусматривает запрет на ввоз товаров с неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей; ограничение на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики; а также запрет на предоставление туристических услуг и экспорт отдельных товаров или технологий.

Совет ЕС также решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, его правительства и Центробанка.

ЕС призывает Россию отменить признание боевиков на Донбассе и вернуться к дискуссиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. Другие государства призывают не следовать незаконному решению России.

Также в ЕС анонсировали, что готовы быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости.