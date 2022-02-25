Политика Россию отстранили от участия в "Евровидении-2022" из-за нападения на Украину

2022-02-25 23:00

 

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что Россия не сможет принимать участие в конкурсе в этом году. Такое решение принято на основе правил мероприятия и ценностей EBU.

Об этом сообщили на официальном сайте конкурса "Евровидения". "Ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе в этом году", – говорится в сообщении.

Решение поддержали реферативная группа, телевизионный комитет EBU.

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской работы в Конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что EBU является аполитичной организацией вещателей, приверженной отстаиванию ценностей государственной службы.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", – говорится в заявлении.

Ранее несколько стран, включая Украину, попросили Европейский вещательный союз отстранить Россию.

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