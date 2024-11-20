Политика Президент Литвы напомнил Трампу об обещании добиться мира в Украине через демонстрацию силы

2024-11-20 12:30

Президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора с избранным 47-м президентом США Дональдом Трампом обсудил, в частности, поддержку Украины. Об этом сообщает LRT.

Науседа поздравил Трампа с победой и отметил важность стратегических отношений между Вильнюсом и Вашингтоном, заверив в твердых обязательствах Литвы по обороне.

Кроме того, он отметил, что его страна создаст лучшие условия для постоянного присутствия американских войск.

В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в отношении Китая, Ирана и Северной Кореи, а также поддержки Украины.

Науседа выразил благодарность Трампу "за теплые слова в адрес Литвы по усилиям по укреплению обороны".

"Рад, что Трамп хорошо знаком как с ситуацией с безопасностью в регионе, так и с проблемами энергетической системы, которые испытывает Украина перед зимним сезоном", - добавил он.

Глава Литвы подчеркнул, что поддерживает планы будущей администрации США добиваться мира через демонстрацию силы. Он также отметил необходимость поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, ограничивая тем самым амбиции других авторитарных режимов.

Литва и США поддерживают тесные отношения в сфере обороны и за прошедшие годы заключили много новых контрактов на закупку вооружения и военной техники.

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