Детали документ Власники об’єктів нерухомого майна у центрі Дніпра повідомляють про факти рейдерства

2022-03-25 20:05

Власники об’єктів нерухомого майна у центрі м. Дніпра повідомляють про факти рейдерства з боку військового керівництва м. Дніпра, і зокрема, з боку військового Олександра Водолазького.

25.03.2022 з ранку, без будь-яких пояснень та без явної нагальної необхідності, невідомі особи, виконуючи накази військового Олександра Водолазького, прибули до об’єктів нерухомого майна за адресами: Набережна Перемоги, 35 та Січеславська Набережна, 47а з метою їх захоплення та подальшого знесення.

Власники нерухомості також повідомляють, що дані об’єкти нерухомого майна є предметом довготривалих судових спорів з органами місцевого самоврядування м. Дніпра та вважають, що місцева влада, використовуючи правовий режим військового стану з вигодою для себе, вирішила фактично здійснити незаконне рейдерське захоплення приватної власності. У власників є обґрунтовані підстави вважати, що захоплення здійснюється на користь особисто Генадія Корбана.

Одночасно з цим, наявні судові рішення 2020 р., що забороняють будь-яким особам будь-які дії стосовно знесення даних об’єктів нерухомого майна, також стосовно них накладено арешти та заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій. Дані рішення не скасовані та набрали законної сили.

Власники наголошують, що правовий режим військового стану не є приводом здійснювати незаконні дії і точно не може бути виправданням для вилучення об’єктів нерухомого майна місцевою владою з метою їх власної вигоди.

 

 

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Дмитрий Дубилет перебрался в Израиль 2022-03-18 20:55