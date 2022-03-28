ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК За месяц войны в Украине армия рф потеряла 17 тысяч солдат, 123 самолета и 1 694 бронемашин

2022-03-28 14:02

С начала вторжения России в Украину, с 24 февраля по 28 марта, враг потерял убитыми около 17 тысяч личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:

танков ‒ 586 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 1 694 единицы,

артиллерийских систем– 302 ед,

РСЗО - 95 единиц,

средства ПВО - 54 единицы,

самолетов – 123 единицы,

вертолетов – 127 единиц,

автомобильной техники – 1 150 единиц,

корабли/катера - 7 единиц,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня– 66,

специальная техника– 21,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.