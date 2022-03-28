ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК За месяц войны в Украине армия рф потеряла 17 тысяч солдат, 123 самолета и 1 694 бронемашин

2022-03-28 14:02

С начала вторжения России в Украину, с 24 февраля по 28 марта, враг потерял убитыми около 17 тысяч личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:

  • танков ‒ 586 единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 694 единицы,
  • артиллерийских систем– 302 ед,
  • РСЗО - 95 единиц,
  • средства ПВО - 54 единицы,
  • самолетов – 123 единицы,
  • вертолетов – 127 единиц,
  • автомобильной техники – 1 150 единиц,
  • корабли/катера - 7 единиц,
  • цистерн с ГСМ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня– 66,
  • специальная техника– 21,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Зеленского рассказали, что будет с обязательным призывом на воинскую службу

2019-08-28 14:13

В Пентагоне рассказали, чему научились у армии Украины

2016-02-07 10:00

Российские войска заминировали территорию, отступая от Мариуполя - Азов

2014-09-06 12:37

РФ обвинила армию Украины в использовании фосфорных боеприпасов

2014-07-24 10:19

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ПОЛНЫЙ СПИСОК За месяц войны в Украине армия рф потеряла 17 тысяч солдат, 123 самолета и 1 694 бронемашин

2022-03-28 14:02

Украина, Литва и Польша создали совместную спецгруппу по расследованию военных преступлений

2022-03-28 13:33

Оккупанты принудительно вывезли в в фильтрационные лагеря РФ более 400 тысяч украинцев

2022-03-28 13:00

Найдены доказательства, что вагнеровцы планировали покушение на Владимира Зеленского

2022-03-28 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ПОЛНЫЙ СПИСОК За месяц войны в Украине армия рф потеряла 17 тысяч солдат, 123 самолета и 1 694 бронемашин 2022-03-28 14:02
Украина, Литва и Польша создали совместную спецгруппу по расследованию военных преступлений 2022-03-28 13:33
Оккупанты принудительно вывезли в в фильтрационные лагеря РФ более 400 тысяч украинцев 2022-03-28 13:00
Найдены доказательства, что вагнеровцы планировали покушение на Владимира Зеленского 2022-03-28 12:28