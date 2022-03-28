ПОЛНЫЙ СПИСОК За месяц войны в Украине армия рф потеряла 17 тысяч солдат, 123 самолета и 1 694 бронемашин
2022-03-28 14:02
С начала вторжения России в Украину, с 24 февраля по 28 марта, враг потерял убитыми около 17 тысяч личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:
- танков ‒ 586 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1 694 единицы,
- артиллерийских систем– 302 ед,
- РСЗО - 95 единиц,
- средства ПВО - 54 единицы,
- самолетов – 123 единицы,
- вертолетов – 127 единиц,
- автомобильной техники – 1 150 единиц,
- корабли/катера - 7 единиц,
- цистерн с ГСМ - 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня– 66,
- специальная техника– 21,
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.