ВОЙНА В Украине От 0 до 23 градусов: пятница в Украине удивит колебаниями температуры воздуха

2022-05-05 18:00

В пятницу, 6 мая, погода в Украине будет относительно теплой. В западных областях днем ожидается +17+23 градуса. В то же время на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине иногда будут заморозки 0-3 градуса ночью. Поэтому прогноз погоды на пятницу будет контрастным в температурном режиме.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

В большинстве регионов ночь прогнозируется холодной от +1 до +7 градусов, местами заморозки, на западе и юге +4+10 градусов. В течение дня в Украине будет преобладать теплая погода: воздух прогреется до +14+19 градусов, в западных областях +17+23 градуса.

"Ветер завтра будет завевать с юго-востока и востока, будет умеренным, в Приазовье (Донеччина, Запорожье, Херсонщина) - временами сильный", - предостерегла Диденко.

Погода в Украине на ближайшие дни будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей существенные осадки маловероятны. Однако в западных областях кроме Хмельницкой и Тернопольской областей, 6 мая возможны периодические дожди с грозами.

В Киеве пятница будет солнечной и без осадков. Ночью свежая погода с +4+7 градусов, а днем с +15 до +18 градусов