Политика "Украина признает два государства": Зеленский объяснил позицию по Израилю и Палестине

2024-06-02 14:30

Украина признает оба государства: и Израиль, и Палестину. Киев сделает все, чтобы Израиль остановил войну и гражданское население перестало страдать.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Диалог – Шангри Ла", состоявшейся в Сингапуре в воскресенье, 2 июня. "Украина сказала, что если террористы из ХАМАСа, это было в первый день атаки на гражданское население Израиля", – сказал он.

Глава украинского государства напомнил, что дальше в секторе Газа произошел гуманитарный кризис, и Украина выразила готовность помочь.

"А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое – готова помогать гуманитарно Газе; второе – надо уважать международное право; третье – Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали", – заявил Зеленский.

– Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: условия Иерусалима для прекращения военной операции в секторе Газа не изменились после того, как президент США Джо Байден представил план прекращения огня. ХАМАС должен быть полностью уничтожен, подчеркнул Нетаньяху.

– 28 мая танки ЦАХАЛ впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. По словам очевидцев, Израиль нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку.

– США не считают последние действия ЦАХАЛ в Рафахе "полномасштабным вторжением". Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, в Вашингтоне не видят, "чтобы Израиль шел большими подразделениями, большим количеством войск" в город.