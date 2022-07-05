ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Что изменится для Украины и украинцев в июле

2022-07-05 13:35

Второй месяц лета принесет для граждан Украины немало перемен. И речь идет не только о ситуации на фронте. Изменения коснутся финансовой системы, социалки и т.д.

Итак:

▪️Новый прожиточный минимум в расчёте на одного человека составит 2 508 гривен.

▪️размер минимальной пенсии по возрасту в Украине вырастет до 2 027 гривен.

▪️в приложении «Дія» должен заработать так называемый реестр разрушений. С его помощью физлица смогут подавать заявления о повреждённом во время войны имуществе.

▪️С 11 июля в Украине вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будет запрещено.

▪️Укрпочта поднимает тарифы на доставку. Согласно новой тарификации, отправка весом до 1 килограмма в пределах Украины будет стоить 35 гривен, а весом до 15 килограмм — 75 гривен.