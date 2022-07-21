ВОЙНА В Украине Не навреди! В Минобороны напомнили, что нельзя сообщать в Соцсетях в военное время

2022-07-21 11:34

Украинцам не стоит во время войны сообщать о последствиях обстрелов и видах оружия, из которого украинские защитники попадают во враждебные цели. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр по итогам визита в район ответственности Оперативного командования «Юг» на своей странице в Facebook.

Информация, которая гражданским кажется не очень ценной, используется российскими оккупантами.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, действительно используется врагом. К примеру, не нужно называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во враждебные цели. Мы можем обсуждать это, если об этом сообщил Генштаб", - отметила чиновница.

Представительница Минобороны также призвала украинцев не приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если б им этого очень хотелось.

"Наши Вооруженные силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", - подчеркнула Маляр.

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