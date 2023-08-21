ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись под Бахмутом: Маляр назвала новые "украинские" километры

2023-08-21 16:48

На Купянском и Лиманском направлениях враг "зализывает раны" и перегруппировывается.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины освободили под Бахмутом еще 3 квадратных километра территорий.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отметив, что на востоке Украины идут тяжелые бои: "Там основные направления наступления врага", - сказала Маляр.

Также она заявила, что ВСУ имеют успех на южном фланге вокруг Бахмута.

"На прошлой неделе у нас тоже есть продвижение. По состоянию на сейчас, еще освобождено 3 квадратных километра. И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 квадратных километрах вокруг Бахмута", - заявила она.

В то же время по северному флангу вокруг города враг пытается выбить из ключевых господствующих высот украинские войска.

"Враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута, и они не могут там полноценно продвигаться. И поэтому пытаются штурмовать именно по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска. Врагу не удается это сделать, но бои там идут также горячие", - рассказала Маляр.

На Купянском направлении ситуация сложная: "Враг, в том числе, обстреливает и Купянск. Бои продолжаются. Наши защитники очень мощно оказывают врагу сопротивление", - указала заместитель министра.

Она отметила, что и на Купянском, и на Лиманском направлениях армия РФ не оставляет попыток двигаться вперед.

"Сейчас просто происходит перегруппировка и он (враг) дополнительно подтягивает туда силы... И если так можно выразиться, в последние две недели там была активизация. И настолько мощно Вооруженные силы останавливали врага, что сейчас он просто зализывает раны", - сказала Маляр.

Да, пояснила она, из-за этого активность оккупантов несколько спала, но это не значит, что они ее не продолжат. Заместитель министра также добавила, что все вражеские атаки на Купянском направлении на прошлой неделе закончились поражением россиян. Поэтому они не имеют там продвижений.

Кроме того, говоря об Авдеевском и Марьинском направлениях, Маляр отметила, что враг пытается безуспешно окружить Авдеевку. Марьинку он так же не может взять под контроль.

Маляр также напомнила об освобождении Урожайного и отметила, что враг пытается вернуть там себе утраченные позиции.

"В течение прошлой недели там происходили бои за то, чтобы остаться на тех же позициях", - рассказала заместитель министра.

Генштаб уточнил оперативную ситуацию на фронте 21 августа

В своей утренней сводке сегодня, 21 августа, Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано более 25 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытались продвинуться вблизи Курдюмовки Донецкой области. А на Купянском враг безуспешно атаковал вблизи села Синьковка Харьковской области. Успеха эти атаки не имели.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия захватчиков в районе Марьинки.