ВОЙНА В Украине ВСУ с начала наступления освободили на Юге более 260 кв км – Маляр

2023-09-18 21:37

 

Анна Маляр сообщила, что украинские войска за время наступления на юге освободили уже более 260 кв.км, а на Бахмутском направлении - 51 кв. км.

Источник: брифинг Маляр 18 сентября, Military Media Center

Детали: По словам Маляр, всего за время наступательных действий на юге освобождено уже более 260 кв. км.

Она отметила, что украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении.

За прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте: "Южнее и восточнее Роботино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км".

Также Маляр сообщила, что силы обороны освободили под Бахмутом 2 кв. км территории.

Всего с начала украинского наступления в этом районе освобождено 51 кв. км.

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