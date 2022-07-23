ВОЙНА В Украине Важно! Нардепы повысили себе оклады с 28,8 тыс. до 49,6 тыс. грн: решение поддержали все фракции

2022-07-23 16:00

 

Народные депутаты Украины смогут получать повышенные оклады благодаря постановлению №7561, которое поддержали представители всех фракций Рады. В результате оклад депутата увеличится на уровень до полномасштабной войны: с 28810 гривен до 49620 гривен, и это без учета доплат и дополнительных расходов.

Политик Николай Томенко на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что это решение фактически создало особое "единство" парламентариев. В условиях полномасштабной войны поддержать свое материальное положение согласились 308 депутатов.

В пресс-службе Рады рассказали OBOZREVATEL, что используют международную техническую помощь, а зарплати повысили до уровня до полномасштабной войны.

Деньги будут привлекать за счет помощи, которую предоставляют Украине международные партнеры. "Пока самые активные депутаты выставляют свои фотки о героическом волонтерстве из Парижа, Лондона и других столиц братских государств, ВР исподтишка улучшила их финансовое обеспечение", – написал Томенко.

Само постановление зарегистрировал спикер Руслан Стефанчук вместе с представителями всех фракций и групп. С 18 по 20 июля документ прошел все этапы согласований и голосование.

Кто поддержал документ:

- 203 депутата из "Слуги народа";

- 18 из ЕС;

- 17 из "Довіри";

- 14 из экс-ОПЗЖ;

- 12 из "Батькивщины";

- 11 из "Голоса";

- 11 из "За майбутнє";

- 11 из "Восстановления Украины";

- 11 из внефракционных.

"Как видим, несмотря на отдельные критические оценки до сих пор "тайной" (без журналистов) деятельности ВР, народные избранники от власти совместно с непримиримой, конструктивной и разумной оппозициями действуют в полном единстве и согласии!" – отметил Томенко.

Отметим, согласно постановления №7561, в Украине разрешили финансировать надбавки для нардепов из средств госбюджета, которые поступят в казну Украины как помощь от международных партнеров.

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