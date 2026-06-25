Світ Airbus оголосила про ретельну перевірку літаків A380 після виявлення тріщин у ключовому компоненті крила

2026-06-25 13:32

Найбільша аерокосмічна корпорація Європи Airbus оголосила про перевірку 16 літаків моделі A380 після виявлення тріщин у ключовому компоненті крила. Ці літаки експлуатуються авіакомпаніями Emirates та Qantas, повідомляє France24.



Загалом перевірці підлягають 16 літаків, із яких 15 належать Emirates і один - Qantas.



Виявлені тріщини розташовані у структурній балці, яка проходить уздовж крила і несе значну частину аеродинамічного навантаження під час польотів.



Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) зобов’язало авіакомпанії провести термінову перевірку лонжеронів крила на визначених літаках. Це рішення було ухвалено після того, як регулярні технічні огляди виявили пошкодження.



Серед авіакомпаній-експлуатантів моделі A380 - Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA та Asiana Airlines. Варто зазначити, що Emirates володіє найбільшим парком літаків цього типу, частка яких становить понад половину всіх експлуатованих A380 у світі.



Airbus заявив, що тріщини були ідентифіковані під час перевірок, запланованих EASA на грудень 2025 року. За даними компанії, ці пошкодження "можуть впливати на структурну цілісність крила" літаків. Усі літаки з подібною виробничою історією вже ідентифіковано, й аварійна перевірка негайно буде проведена для п’яти одиниць.



Інші 11 літаків можуть пройти перевірку пізніше, але це обов’язково має статися до їхнього 13-го виконаного польоту або не більше як через 25 циклів злету й посадки.



Модель A380 уже стикалася з проблемами крила у 2012 році, коли EASA наказала провести інспекції через знайдені тріщини в кронштейнах, які з’єднують обшивку крила з внутрішніми конструкціями.