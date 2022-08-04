Экономика За сутки курс доллара на наличном рынке снизился более чем на гривну

2022-08-04 13:35

За минувшие сутки курс доллара на наличном рынке снизился более чем на гривну, свидетельствуют данные в четверг, 4 августа.

Так, сегодня в обменниках можно купить доллар немного дешевле 39 гривен, а продать по 38-38,5 гривен.

Курс евро также упал почти на гривну - до 39,90 гривен за евро.

Напомним, с 21 июля, когда Нацбанк решил повысить официальный курс доллара на 25% до 36,5 гривен, американская валюта на наличном рынке подорожала примерно на 4 гривны.

В пятницу НБУ обвинил в росте курса доллара обменники и запретил им вывешивать табло с курсами валют.