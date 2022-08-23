ВОЙНА В Украине роССия заявила об усыновлении тысячи незаконно вывезенных из Мариуполя детей

2022-08-23 20:00

Только в Краснодарском крае России незаконно оформили усыновление более 1000 детей, которых оккупанты вывезли из захваченного Мариуполя. Соответствующую информацию опубликовало Управление по семье и детству Краснодарского края.

Сообщается, что дети будут теперь проживать в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.

Еще более 300 детей находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края в очереди на усыновление.

Для поощрения усыновления незаконно вывезенных детей в России обещают единовременную выплату материнского капитала и выплату помощи.

Ранее уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук сообщила, что РФ незаконно депортировала на временно оккупированные территории более 180 тысяч детей, в том числе около двух тысяч детей-сирот. Часть детей отправили в Россию.

Указом президента РФ украинским детям-сиротам стали давать российское гражданство по «упрощенке». А на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей новорожденных принудительно записывают в «граждане РФ».