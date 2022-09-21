ВОЙНА В Украине Важно! Боррель назвал сроки создания миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине

2022-09-21 18:00

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Европейского Союза на неформальной встрече в Нью-Йорке обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Но окончательное решение будет принято в октябре на следующей министерской встрече, что, по словам Борреля, «очень быстро для европейских стандартов».

Об этом сообщает УНН.

«Я надеюсь, что во время следующей встречи глав МИД в октябре мы сможем принять решение (о создании миссии по военной помощи Украине), что очень быстро для европейских стандартов», — сказал Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке.

Политик отметил, что вопрос создания миссии министры обсудили «сразу после сезона отпусков» и намерены рассмотреть конкретные предложения по формату этой миссии в октябре. Это связано с тем, что решение в первую очередь должно быть согласовано с украинской стороной.

«Как вы понимаете, сначала они должны быть согласованы с украинцами: каковы их потребности и как мы можем привнести добавленную стоимость в эту миссию. Работа продолжается. Я надеюсь, что на следующем Совете министров ЕС решение будет принято», – подчеркнул Боррель.

Напомним, в конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов в Праге заявил о решении подготовить военно-учебную миссию для украинских военных. Список необходимых тренировочных мероприятий для ВСУ предоставил европейским коллегам Министр обороны Украины Алексей Резников.