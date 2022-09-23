ВОЙНА В Украине Украинцам разрешат водить авто с 16 лет - законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде

2022-09-23 20:34

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить управление транспортными средствами категории B лиц, достигших 16-летнего возраста. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Уточняется, что управлять транспортным средстом в 16 лет будет возможно только по письменному нотариально удостоверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителей - если автомобили с автоматической коробкой передач (категории B).

Также в законе прописан механизм ответственности таких водителей.

"В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им ущерб самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им ущерба, этот вред возмещается его родителями или попечителем, если они не докажут, что ущерб был причинен не по их вине", - говорится в законе.