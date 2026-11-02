ВІЙНА В Україні Блекаути у Києві: в ДТЕК пояснили, чому різко стало гірше зі світлом

2026-11-02 08:17

Вчергове ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві.

У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ.

Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

Вимушено застосовані екстрені відключення, під час яких графіки не діють. 

Енергетики наразі ремонтують пошкоджене обладнання.

Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

В ДТЕК заявили, розуміють, що графіки дуже жорсткі.

Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації намагатися втримувати систему і запобігти довготривалим блекаутам.

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