Блекаути у Києві: в ДТЕК пояснили, чому різко стало гірше зі світлом

Вчергове ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві.
У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ.
Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.
Вимушено застосовані екстрені відключення, під час яких графіки не діють.
Енергетики наразі ремонтують пошкоджене обладнання.
Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.
В ДТЕК заявили, розуміють, що графіки дуже жорсткі.
Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації намагатися втримувати систему і запобігти довготривалим блекаутам.