ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 2 листопада: задіяно графікі відключень, є знеструмлення в дев'яти областях

2026-11-02 16:14

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зменшилося

У частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2,5 черг) для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо!

Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 2 листопада, воно є на 1,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 жовтня.

Вчора, 1 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 25 жовтня. Причина змін – вимушені обмеження через ворожі атаки.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись.

Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.