ВОЙНА В Украине Санду пригрозила лишением гражданства согласившимся воевать на стороне роССии

2022-09-26 16:30

В Молдове пригрозили лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства Майи Санду на брифинге по итогам заседания высшего совета безопасности в понедельник, 26 сентября.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье - ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила Санду.

Она добавила, что пока нет подтверждения информации о мобилизации в этом регионе, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне России.

Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство - российское и молдавское.

Напомним, на территории так называемой "ПМР" мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ.