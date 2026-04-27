ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський вперше заявив, що баланс сил на фронті не на користь ворожої армії

2026-04-27 09:28

У 2026 році баланс на фронті став не на користь росіян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, яка вчона прибула до Києва на роковини трагедії на ЧАЕС.

Загалом, лідери держав узгодили посилення безпекової співпраці.

"Радий вітати в Україні Президентку Молдови Маю Санду. Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи", – наголосив Зеленський.

Під час переговорів лідери держав приділили особливу увагу питанням безпеки, транскордонної співпраці, розвитку інфраструктури та енергетики.

Окремо президенти обговорили координацію зусиль на шляху до членства в Європейському Союзі. Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття всіх шести переговорних кластерів і підкреслив, що євроінтеграція має стати спільним успіхом України та Молдови.

Українська сторона також підтвердила готовність і надалі підтримувати Молдову у питаннях безпеки, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні. Окремо сторони домовилися продовжувати розвиток тристоронніх форматів співпраці за участі Румунії.

 

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

2026-04-27 14:35

Протягом тижня рашисти використали проти України 2360 дронів, 1320 керованих авіабомб та 60 ракет

2026-04-20 08:23

Володимир Зеленський анонсував нові безпекові угоди із багатьма країнами Близького Сходу

2026-04-14 10:34

Володимир Зеленський вперше за довгий час заговорив про перспективи мирного врегулювання війни

2026-03-17 16:45

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-04-27 16:44

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

2026-04-27 14:35

Ситуація в енергосистемі: Через негоду знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 областях

2026-04-27 12:31

Володимир Зеленський вперше заявив, що баланс сил на фронті не на користь ворожої армії

2026-04-27 09:28
