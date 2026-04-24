Вчені з NASA планують вперше в історії людства розпалити вогнище на поверхні Місяця

2026-04-24 12:28

В процесі підготовки до майбутніх місій на Місяць вчені з NASA планують провести унікальний експеримент - вперше дослідити, як поводиться вогонь безпосередньо в умовах місячної гравітації, повідомляє How Does Fire Behave in Space?

Йдеться про спеціальну місію, заплановану на кінець 2026 року. Посадковий модуль доставить на поверхню супутника камеру зі зразками матеріалів, які навмисно підпалюватимуть у контрольованих умовах. У режимі реального часу вчені збиратимуть дані про горіння.

Як пояснюють у NASA, вогонь у космосі поводиться зовсім інакше, ніж на Землі. Через низьку гравітацію - на Місяці вона становить приблизно одну шосту земної - полум’я змінює форму та механіку поширення.

На Землі гарячі гази підіймаються вгору, створюючи характерну форму полум’я. Натомість у середовищі зі слабкою гравітацією цей процес майже відсутній, тому вогонь стає більш округлим і рівномірним.

Крім того, у таких умовах кисень може рівномірніше надходити до джерела горіння. Це означає, що матеріали, які на Землі швидко згасають, на Місяці можуть горіти значно довше - і становити більшу небезпеку.

Отримані результати мають критичне значення для безпеки астронавтів. Пожежа у житловому модулі на Місяці може стати катастрофою, тому вчені прагнуть заздалегідь зрозуміти фізику процесу та розробити ефективні методи боротьби з вогнем.