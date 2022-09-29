ПОЛНЫЙ СПИСОК Озвучены реальные потери оккупационной армии за время войны против Украины
2022-09-29 11:34
С 24 февраля по 29 сентября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 58 580 человек (+430 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
- 2325 (+13) танков
- 4909(+20) боевых бронированных машин
- 1385 (+4) артиллерийских систем
- 331 (+0) реактивная система залпового огня
- 175 (+0) средств ПВО
- 262 (+0) самолета
- 224 (+0) вертолета
- 995 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 246 (+4) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3751 (+9) единица автомобильной техники и автоцистерн
- 131 (+0) единица специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.