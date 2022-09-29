ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Озвучены реальные потери оккупационной армии за время войны против Украины

2022-09-29 11:34

С 24 февраля по 29 сентября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 58 580 человек (+430 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

2325 (+13) танков

4909(+20) боевых бронированных машин

1385 (+4) артиллерийских систем

331 (+0) реактивная система залпового огня

175 (+0) средств ПВО

262 (+0) самолета

224 (+0) вертолета

995 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня

246 (+4) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3751 (+9) единица автомобильной техники и автоцистерн

131 (+0) единица специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.