ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Озвучены реальные потери оккупационной армии за время войны против Украины

2022-09-29 11:34

С 24 февраля по 29 сентября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 58 580 человек (+430 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

  • 2325 (+13) танков
  • 4909(+20) боевых бронированных машин
  • 1385 (+4) артиллерийских систем
  • 331 (+0) реактивная система залпового огня
  • 175 (+0) средств ПВО
  • 262 (+0) самолета
  • 224 (+0) вертолета
  • 995 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 246 (+4) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3751 (+9) единица автомобильной техники и автоцистерн
  • 131 (+0) единица специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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