Фото-видео фото Грузины встречают бегущих от мобилизации с украинскими флагами и баннером «Путин — х*йло»

2022-09-30 19:31

Граждане эрефии продолжают массово бежать в Грузию из-за мобилизации. У границы протестующие грузины поют гимн Украины и жестко троллят выезжающих из страны роССиян.

"В опросах большинство из вас поддерживают войну. Так почему ты сейчас уезжаешь?", — говорится на табличке, которую несет мужчина, завернутый в флаг Украины.

В Грузии в приграничной зоне возникли огромные пробки из-за бегства россиян от мобилизации. Известно, что рашисты начали за копейки продавать свои машины, чтобы перейти границу пешком.