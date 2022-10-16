ВОЙНА В Украине Отопительный сезон будет "аномальным": климатолог дала прогноз на зиму

2022-10-16 12:00

Долгосрочные периоды с сильным морозом зимой в Украине маловероятны.

Прогноз погоды на предстоящий отопительный сезон обнародовала климатола Вера Балабух.

По ее словам, зимой ожидается аномально теплая погода, а продолжительные периоды с сильным морозом маловероятны. Как отметила Вера Балабух, январь будет самым холодным месяцем этой зимой, а его средняя температура может на 2 градуса Цельсия превышать климатическую норму и колебаться в пределах от +1…+2 на юге страны, и до -3 градусов – на северо-востоке и востоке.

Средняя температура в декабре будет составлять от -2 до +3 градусов.

"На значительной территории страны, за исключением северных, восточных областей и Карпатского региона, средняя температура воздуха в декабре может быть от 0 до +3. Это свидетельствует о том, что в течение месяца на этой территории будут преобладать плюсовые температуры. В феврале тоже будет не очень холодно: средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от +2 на юге, до -2 - на северо-востоке, отрицательная средняя температура в пределах от 0 до -2 и ниже будет характерна в декабре только для северных, центральных, восточных областей страны и высокогорье Карпат", - продолжила Вера Балабух в своем прогнозе погоды.

Климатолог не исключает, что аномально теплая погода будет зимой способствовать тому, что отопительный сезон может раньше закончиться. Вместе с тем, как предупреждает Вера Балабух, в зимние месяцы в Украину может зайти арктический воздух, однако он будет кратковременным и неинтенсивным.

На сегодняшний день, как прогнозируют климатологи, вероятность того, что столбики термометров зимой опустятся ниже -10...-15 градусов, составляет всего от 10 до 30%. Из-за таких погодных условий, по словам Балабух, в украинских регионах осадки будут преобладать в виде дождей и мокрого снега.

"Устойчивый снежный покров этой зимой может образовываться не на всей территории страны, а его высота, по оценкам Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), ожидается меньше климатической нормы 1991-2020 гг., особенно в январе и феврале", - резюмировала климатолог. своем прогнозе погоды.