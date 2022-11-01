ВОЙНА В Украине РоССия готовит отвод артиллерии в Херсонщине – Генштаб

2022-11-01 17:00

 

Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

 Россияне готовятся отводить артиллерийские подразделения с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления", - сказано в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

Так, в Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины. Первоочередной так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города.

Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

Напомним, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона может продлиться до конца ноября, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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