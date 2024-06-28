Политика В США обвинили Китай в негласной поддержке российского диктатора и развязанной им войны

2024-06-28 16:31

Китайская Народная Республика не является нейтральной стороной в российско-украинской войне, а находится на стороне российского диктатора. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс, сообщает Sky News.

Дипломат отметил, что, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай предоставляет москве технологии и поддерживает прочные торговые связи с россией на протяжении всего конфликта.



Он добавил, что продолжающееся уже третий год российское вторжение стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы российской редерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически встал на сторону россии в этой войне", - сказал Бернс.