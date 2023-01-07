ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Что передают США Украине в рамках очередного оборонного пакета

2023-01-07 12:00

 

Вечером 6 января стало известно, что поступит в рамках оборонного пакета США.

Номенклатура помощи опубликована на сайте Минобороны США.

Так, в этот пакет помощи вошли:

  • 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
  • 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;
  • 70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10000 минометных снарядов калибра 120 мм;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • ракеты ПВО РИМ-7;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Приборы ночного видения и оптика;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.
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