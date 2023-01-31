Экономика Кабмину Украины предложили отменить 50% лицензий и разрешений для бизнеса

2023-01-31 15:37

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовала Кабмину отменить значительную часть инструментов госрегулирования в сферах подконтрольных Министерству экономического развития Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, предлагается отменить 47% лицензий и разрешений.

"Такое беспрецедентное решение имеет целью существенно расширить экономические свободы в Украине и стимулировать развитие предпринимательства. Соответствующее решение было принято на первом заседании МРГ по дерегуляции 26 января 2023 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметчают, что "примеров, где можно упросить условия ведения бизнеса, множество".

"Например, в сфере трудовых отношений и безопасности труда сейчас действуют такие архаичные нормы, как необходимость согласования с Гоструда Инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях или Графика анализа воздуха на рабочих местах на запыленность и загазованность. Предлагается отменить подобные нормы, создающие лишние преграды для нормальной работы бизнеса", - рассказали в Минэкономики.

Межведомственная рабочая группа также рекомендовала оптимизировать еще около трети инструментов, относящихся к сфере компетенции Министерства экономики.

Часть инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовано передать в другие министерства и ведомства.

Разработанные проекты решений согласуют с соответствующими министерствами и ведомствами и представлены на рассмотрение Кабмина.