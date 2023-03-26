ВОЙНА В Украине В "Укрзализныце" рассказали о новых изменениях в правилах перевозок пассажиров

2023-03-26 12:34

В "Укрзализныце" рассказали о новых изменениях в правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram "Укрзализныци".

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"Вступили в действие изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не соответствовали современным потребностям пассажиров и железной дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок", - говорится в сообщении.

Детали

В "Укрзализныце" отметили, что изменения вносились вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и другими причастными органами. Они являются следующими:

Официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру разрешено перенести в онлайн);

Официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее - не менее чем за 9 часов), а также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было раньше) после отправления поезда (не более, чем за час после отправления; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета после отправления возможен только офлайн);

Приведены в соответствие современным нормам термины и определения (например, определение «ребенок-инвалид» заменено на «ребенок с инвалидностью», а определение «инвалид войны» заменено на определение «лицо с инвалидностью вследствие войны»);

Урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;

Уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;

Введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало - местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры различных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возврата проездных документов для такого сообщения.