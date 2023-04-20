ВОЙНА В Украине На саммите НАТО Украина ожидает принятия пакета гарантий безопасности, - Зеленский

2023-04-20 21:14

Украина ожидает принятия на саммите НАТО в Вильнюсе пакета гарантий безопасности.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Нам необходимо нечто большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. Мы не готовим альтернативу членству и не рассматриваем это как компромисс", - отметил президент.

"Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантии безопасности для Украины. Пакет гарантий на этом пути – вот это мы хотели бы утвердить в Вильнюсе. Мы со своей стороны все подготовим точно", – добавил Зеленский.