Политика Шольц пригласил премьер-министра Китая в Берлин: в Bloomberg назвали цель визита

2023-04-25 16:48

 

Канцлер Германии намерен заручиться поддержкой Китая как мирового лидера.

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил с визита премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин 20 июня. Цель такой встречи – ослабить напряженность в отношениях между Европой и Китаем.

Об этом информирует Bloomberg.

Издание отмечает, что канцлер Германии планирует заручиться поддержкой Китая как мирового лидера, чтобы установить красные линии для любых изменений статус-кво на Тайване.

"Мы против разделения, мы за снижение рисков", — сказал Шольц, когда его спросили о позиции Европейского союза по отношению к Китаю после встречи лидеров блока в Брюсселе в прошлом месяце.

Несмотря на то, что Германия видит в Пекине противника, Шольц выступает против разрыва связи с Китаем, поскольку это важный торговый партнер.

"Компании во всем мире пытаются сделать правильные выводы из агрессивной войны России против Украины: им необходимо обезопасить свои цепочки поставок, рынки сбыта и прямые инвестиции, чтобы пережить тяжелые моменты. Это происходит сейчас, и я думаю, что это определит следующее десятилетие или два"., – добавил он.

Добавим, что в это время российские власти используют ультраправых и ультралевых политиков Германии, чтобы остановить военную помощь Украине в войне с РФ.

 

 

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