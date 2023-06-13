За неделю ВСУ освободили территорию размером с Хмельницкий

Украинские военные освободили от российских захватчиков семь населенных пунктов.
В течение прошлой недели украинские защитники и защитницы освободили 90 квадратных километров территорий (для сравнения - это площадь города Хмельницкий, - УНИАН) и 7 населенных пунктов.
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю во время ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра.
По ее словам, площадь территории, взятой под контроль, составляет 90 квадратных километров.
В частности, освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное
Как уточнил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, из освобожденных в Донецкой области, - Сторожевого, Благодатного и Нескучного, - эвакуировали 11 человек. Их доставили в безопасные места области.
Обновлено: Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинские военные продвинулись на левом фланге на 1,5 км, а на правом – на 3,5 км. По ее словам, площадь территории, взятой под контроль, составляет 16 кв. км.
Освобождение украинских территорий
В течение последних недель в соцсетях начала распространяться информации о старте контрнаступательных действий украинской армии. В частности, британская разведка сообщала, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях.
Позже, начало контрнаступления подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские военные настроены положительно.
По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов, хотя россияне пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними.