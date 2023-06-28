Мир В Швейцарии уверены, что каждый третий роССийский дипломат и турист работает на спецслужбы

2023-06-28 08:24

В Женеве и Берне из 220 аккредитованных лиц роССийских дипломатических и консульских учреждений по крайней мере одна треть работает на спецслужбы московии. Об этом говорится в ежегодном отчете о государственной безопасности Швейцарии.

Отмечается, что такие высокие показатели частично связаны с ролью Швейцарии как "принимающей стороны" международных организаций.

В отчете сообщается, что Китай также имеет десятки офицеров разведки, которые работают под дипломатическим или консульским прикрытием в Швейцарии. Вместе с тем их гораздо меньше, чем на россии, поскольку китайский персонал в основном работает под прикрытием ученых, журналистов или бизнесменов.

Как говорится в отчете, война россии против Украины усложнила деятельность шпионов в Европе из-за санкций и визовых ограничений, а также высылки большого количества российских дипломатов. Значительную роль сыграла отмена прямых регулярных рейсов между рф и Европой и то, что Шенгенская зона отменила безвизовый режим для пребывания до трех месяцев лицам с российским гражданством. Однако с другой стороны война открыла возможности для российской разведки отправлять в Европу больше работников в качестве "беженцев".

В спецслужбах Швейцарии предполагают, что "большое количество беженцев являются сотрудниками разведывательных служб и могут путешествовать незамеченными и быть приняты на временной основе".

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