Политика Швейцария запретила экспорт боеприпасов польской фирме из-за Украины, - AP

2024-11-24 08:30


Правительство Швейцарии пришло к выводу, что Украина получила 645 000 бронебойных патронов, произведенных SwissP Defense, от польской компании UMO.

Швейцария запретила экспорт боеприпасов польской фирме после того, как выяснила, что эти боеприпасы попадали в Украину. Как пишет Associated Press, правительство Швейцарии пришло к выводу, что около 645 000 патронов швейцарского производства к малокалиберным боеприпасам оказались в Украине в нарушение швейцарского законодательства.

Отмечается, что Государственный секретариат по экономическим вопросам начал расследование после того, как в ноябре прошлого года американское новостное издание Defense One сообщило, что Украина получила 645 000 винтовочных патронов с бронебойными снарядами, произведенных SwissP Defense, от польской компании UMO.

При этом, в соответствии с соглашением, польская компания имела право перепродавать боеприпасы только в Польше. Однако расследование установило, что польская компания "не выполнила контрактные обязательства перед швейцарским производителем, и боеприпасы оказались в Украине", отмечается в сообщении.

Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что экспорт польской компании будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

Швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей Швейцарии или произведенной в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Швейцария и война в Украине

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд выступила за отмену запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства на территорию стран, находящихся в состоянии войны, включая Украину. По ее словам, такое эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности ее страны.

Она подчеркнула, что некоторые страны, например, Нидерланды, отказались покупать оружие в Швейцарии, поскольку его нельзя свободно реэкспортировать.

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