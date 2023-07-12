Мир После окончания школы 17-летняя принцесса Испании пройдет трехлетний курс военной подготовки

2023-07-12 13:34

Принцесса Испании Леонор после окончания престижной частной школы в Южном Уэльсе приступит к трехлетней военной подготовке в Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

Весной текущего года 17-летняя наследница испанского престола получила степень международного бакалавра в Атлантическом колледже UWC в валлийском графстве Вейл-оф-Гламорган. Курс обучения в колледже стоит более трех миллионов гривен в год.

В частности, она должна стать военным рекрутом в следующем месяце, по следам своего отца, короля Фелипе, а также своего деда Хуана Карлоса, проходивших военную подготовку в каждом из трех видов вооруженных сил страны.

Она будет учиться во Всеобщей военной академии в Сарагосе, прежде чем перейти в военно-морское училище, и завершит трехлетнюю подготовку во Всеобщей военно-воздушной академии.

Принцесса, которой в октябре исполнится 18 лет, заявила о своем энтузиазме по поводу того, что скоро станет кадетом, на церемонии награждения Фонда принцессы Жироны в Жироне.

"Я только что закончила среднюю школу и собираюсь начать новый этап с периодом военной подготовки. Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы. Это важный момент в моей жизни, и я очень взволнована и полна решимости продолжать учиться и прилагать все усилия", - сказала Леонор.