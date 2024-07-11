ВОЙНА В Украине Первые заключенные, получившие разрешение на мобилизацию, уже проходят военную подготовку, - Малюська

2024-07-11 19:15

 

Подготовка первой группы осужденных, которые были освобождены для службы в ВСУ, продлится не менее двух месяцев. Их отправят на передовую до конца лета.

Об этом в интервью Financial Times рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Малюська сообщил, что после принятия закона из 5196, которые просили об этом, около 2872 заключенных были освобождены. Отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", - отметил он.

Ожидается, что программа принесет около 5 тысяч новых рекрутов, а "при самых благоприятных обстоятельствах" их количество может утроиться.

Напомним, в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сформировали новый батальон "Характерники" из бывших заключенных. Вскоре он начнет выполнять боевые задачи.

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