Мир Украинский паспорт заметно поднялся в престижном международном рейтинге

2023-07-19 10:29

Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге компании Henley & Partners еще на четыре строчки. Он занял 30-е место по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз, сообщается на сайте компании.

За год граждане Украины получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, возросло до 146-ти.

Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.

Лидером рейтинга является Сингапур (192 безвизовых направления). Италия, Германия и Испания делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран. На третьем месте - Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз).

Интересно, что новый рейтинг отличается от предыдущих, поскольку Япония впервые за пять лет не заняла первое место.

subscriber subscriber

Еще по теме

Элина Свитолина вернулась в ТОП лучших теннисисток мира

2023-06-13 11:33

фото Рейтинг премьер-министра Японии после его визита в Киев и Бучу заметно вырос

2023-03-30 10:27

За год войны Украина стала одним из трех крупнейших импортеров оружия в мире

2023-03-17 19:31

Что нельзя дарить женщинам на 8 марта ни в коем случае - главные ошибки мужчин

2023-03-08 12:28

Еще новости в разделе "Мир"

Украинский паспорт заметно поднялся в престижном международном рейтинге

2023-07-19 10:29

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

2023-07-16 10:30

ЮАР должна поступить "правильно", если путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС

2023-07-15 14:30

путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW

2023-07-15 13:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Украинский паспорт заметно поднялся в престижном международном рейтинге 2023-07-19 10:29
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться 2023-07-16 10:30
ЮАР должна поступить "правильно", если путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС 2023-07-15 14:30
путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW 2023-07-15 13:30