Мир Украинский паспорт заметно поднялся в престижном международном рейтинге

2023-07-19 10:29

Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге компании Henley & Partners еще на четыре строчки. Он занял 30-е место по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз, сообщается на сайте компании.

За год граждане Украины получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, возросло до 146-ти.

Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.

Лидером рейтинга является Сингапур (192 безвизовых направления). Италия, Германия и Испания делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран. На третьем месте - Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз).

Интересно, что новый рейтинг отличается от предыдущих, поскольку Япония впервые за пять лет не заняла первое место.