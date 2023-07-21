Спорт Ставший ненужным МЮ опытный защитник Гарри Магвайр может перейти в Челси

2023-07-21 18:28

Защитник Гарри Магвайр может оказаться в лондонском Челси. По информации издания 90Min, в лондонском клубе начали интересоваться опытным центральным защитником Манчестер Юнайтед.

Подтолкнула руководство лондонского клуба к идее трансфера защитника потеря Уэсли Фофана. 22-летний француз порвал переднюю крестообразную связку колена и теперь пропустит минимум полгода.

Скаутский отдел лондонцев считает Магвайра лучшим вариантом на рынке. Журналисты сообщают, что "синие" уже обратились к манкуниацам по поводу возможного соглашения.

Отметим, что руководство МЮ стремится избавиться от Магвайра, который не входит в планы главного тренера команды Эрика Тен Хага. Однако потенциальных покупателей отпугивает цена футболиста.