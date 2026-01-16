Спорт Португальська Бенфіка прагне підписати ще одного українського футболіста, але Трабзонспор подвоїв ціну

2026-01-16 11:34

Португальська Бенфіка, в складі якої вже грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, має намір підписати ще одного українського футболіста - захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.

Як повідомляє Günebakış, лісабонський клуб вже розпочав консультації з "бордово-синіми" стосовно купівлі 23-річного спортсмена, проте наразі між сторонами існують суттєві розбіжності щодо вартості трансферу.

Так, Бенфіка пропонує за перехід українського захисника 13 мільйонів євро, але Трабзонспор бажає отримати за свого гравця 25 мільйонів євро.

Водночас джерело стверджує, що турецький клуб не планує знижувати свої вимоги, враховуючи чинний контракт українця та його ігрові здібності.

Варто зазначити, що контракт Батагова з Трабзонспором діє до червня 2028 року. Цього сезону захисник зіграв за турецьку команду 18 матчів у всіх змаганнях, зробивши дві результативні передачі.