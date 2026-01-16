Спорт Португальська Бенфіка прагне підписати ще одного українського футболіста, але Трабзонспор подвоїв ціну

2026-01-16 11:34

Португальська Бенфіка, в складі якої вже грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, має намір підписати ще одного українського футболіста - захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.

Як повідомляє Günebakış, лісабонський клуб вже розпочав консультації з "бордово-синіми" стосовно купівлі 23-річного спортсмена, проте наразі між сторонами існують суттєві розбіжності щодо вартості трансферу.

Так, Бенфіка пропонує за перехід українського захисника 13 мільйонів євро, але Трабзонспор бажає отримати за свого гравця 25 мільйонів євро.

Водночас джерело стверджує, що турецький клуб не планує знижувати свої вимоги, враховуючи чинний контракт українця та його ігрові здібності.

Варто зазначити, що контракт Батагова з Трабзонспором діє до червня 2028 року. Цього сезону захисник зіграв за турецьку команду 18 матчів у всіх змаганнях, зробивши дві результативні передачі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Судаков незграбно пожартував над ювілейною перемогою Жозе Моурінью

2025-12-19 14:39

Мадридський Реал та Манчестер Сіті близькі до великого трансферного обміну

2025-12-08 09:35

Жозе Моурінью впевнений, що Бенфіка має усі шанси на вихід до плейоф Ліги чемпіонів

2025-11-27 14:46

Жозе Моурінью підтвердив, що найближчим часом офіційно очолить Бенфіку

2025-09-22 13:32

Еще новости в разделе "Спорт"

Португальська Бенфіка прагне підписати ще одного українського футболіста, але Трабзонспор подвоїв ціну

2026-01-16 11:34

Тайсон Ф'юрі розкрив ключові причини свого повернення у великий бокс

2026-01-13 14:40

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний увійшов до рейтингу 100 найдорожчих гравців планети

2026-01-10 11:35

Сантос офіційно повідомив про продовження угоди з зірковим форвардом Неймаром

2026-01-09 14:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Португальська Бенфіка прагне підписати ще одного українського футболіста, але Трабзонспор подвоїв ціну 2026-01-16 11:34
Тайсон Ф'юрі розкрив ключові причини свого повернення у великий бокс 2026-01-13 14:40
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний увійшов до рейтингу 100 найдорожчих гравців планети 2026-01-10 11:35
Сантос офіційно повідомив про продовження угоди з зірковим форвардом Неймаром 2026-01-09 14:39