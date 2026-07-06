Спорт Реал розглядає можливість продажу одного з центральних півзахисників

2026-07-06 10:31

Цього літа мадридський Реал розглядає можливість продажу двох гравців - Едуардо Камавінги або Орельєна Чуамені.

Згідно з наявними даними, іспанський клуб допускає продаж одного з центральних півзахисників, оскільки прагне звільнити місце в складі для більш креативного гравця.

Повідомляється, що Чуамені є реальним кандидатом на трансфер. Керівництво "вершкових" готове розглянути пропозиції стосовно 26‑річного хавбека, зазначає The Athletic.

Водночас його партнер по півзахисту Едуардо Камавінга, ймовірно, не залишить клуб. Більше того, він повідомив керівництву Реала про свій намір залишитися в команді на наступний сезон.